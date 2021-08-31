تقرير لـ «كهرباء دبي» يعرّف بجهود الهيئة في تعزيز مسيرة الاستدامة

المصدر: دبي- البيان

أصدرت هيئة كهرباء ومياه دبي، تقريرها الثامن للاستدامة لعام 2020، الذي يهدف إلى التعريف بجهود الهيئة في تعزيز مسيرة الاستدامة، بمختلف جوانبها، البيئية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية، وتبني أنظمة مستدامة ومتكاملة، تراعي توفير خدمات ذات قيمة مضافة، تلبي تطلعات جميع المعنيين، ما يعكس أهمية الاستدامة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة، وتقع في صميم عملياتها التشغيلية والخدماتية.

تنفيذ

ويعكس التقرير، مواصلة الهيئة تنفيذ مشروعاتها في مجال الاستدامة خلال عام 2020، على الرغم من التحديات المصاحبة لانتشار جائحة كوفيد 19.

ومن أبرز المشروعات التي تنفذها الهيئة، مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل. وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميغاوات بحلول عام 2030. وسيسهم المجمّع عند اكتماله، في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:

«انطلاقاً من رؤيتها بأن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، تسعى هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى تحقيق أهداف الاستدامة على المدى الطويل، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة الـ 17، التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، كما تعمل الهيئة على تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، الهادفة إلى بناء بيئة أكثر استدامة، وإيجاد حلول طويلة الأمد للتحديات.

وتتناول الهيئة من خلال تقرير الاستدامة السنوي، الحقائق الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ذات الصلة، والتي تعكس التزاماتها طويلة المدى نحو الاستدامة. ويشكل التقرير مرجعاً مفيداً وشفافاً وموثوقاً، لكل إنجازات الهيئة، وجهودها على مدار عام كامل، لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة، أفضل دولة في العالم».

عمل

وأوضح معالي الطاير، أنه على الرغم من انتشار جائحة «كورونا»، واصلت عجلة عمل الهيئة دورانها، لتنفيذ مشاريعها وأهدافها المستدامة.

ونجحت الهيئة في نوفمبر 2020، في تشغيل المرحلة الثالثة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 800 ميغاوات، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة (IPP)، بالشراكة مع التحالف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، ومجموعة «إي دي إف» الفرنسية، باستثمارات بلغت 3.47 مليارات درهم.

كما شهد عام 2020، تدشين مركز البحوث والتطوير في المجمّع. وتواصل جهودها لتعزيز ورفع كفاءة شبكة المياه، وقد حققت واحدة من أدنى قيم الفاقد في شبكات المياه، بنسبة 5.1 %.

موضوعات

يتناول تقرير الاستدامة عدداً من الموضوعات، تشمل التنمية المستدامة، والتنمية الاقتصادية، والمتعاملين، والطاقة والتغير المناخي، والمياه، وحماية البيئة، والموظفين، والمجتمع. وتم إعداد التقرير وفق المعايير الدولية، بما في ذلك المبادرة العالمية لإعداد التقارير .

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