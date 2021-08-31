«محمد بن راشد للهبة» يمنح علامة الوقف لـ 3 مطاعم

المصدر: دبي - وام

منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، ثلاثة مطاعم، علامة دبي للوقف، لمشاركتها في مبادرة «وقف طاولة في مطعم».

وتقوم المبادرة على تخصيص ريع طاولة واحدة أو أكثر، في مطعم، أو تخصيص نسبة من ريع المطعم، لإنشاء وقف خيري، يخدم المجالات الخيرية والإنسانية في المجتمع.

وزار علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، مطاعم «ايسبرسو لاب» و«3 فلس» و«تريتري» في دبي، لتقديم الشكر للقائمين عليها، ومنحهم علامة دبي للوقف.

وذكر المطوع أن المبادرة انطلقت في شهر أبريل الماضي، ضمن حملة شباب الخير، ولاقت تفاعلاً كبيراً، حيث وصل عدد المطاعم المشاركة فيها إلى 27 مطعماً، مشيراً إلى أن العائد من تخصيص الطاولات الخيرية في دعم أوقاف تسهم في تلبية الحاجات المجتمعية المختلفة للأفراد، في شتى مجالات الحياة، كالتعليم والرعاية الصحية، وتقديم الغذاء وإجراء الأبحاث الطبية.

مبادرة

ولفت المطوع إلى أن مبادرة «وقف طاولة في مطعم»، تأتي ضمن مبادرات المركز، الهادفة إلى الابتكار في الوقف، وتعزيز ثقافة الوقف والعمل الإنساني في المجتمع، وتحفيز أصحاب المشاريع على المشاركة في النشاطات الخيرية وأعمال البر، وتنمية الأوقاف.

ودعا المطوع المؤسسات والشركات، إلى المشاركة في تخصيص أوقاف من أنشطتها الاقتصادية، أو نسب من عوائدها، لدعم المشروعات الوقفية في الإمارة، بما يسهم في تنمية الوقف، ويخدم المجتمع.

من جانبها، قالت زينب جمعة مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع للمؤسسة، إن علامة دبي للوقف، هي تقدير يمنحه المركز للمؤسسات الحكومية والخاصة، التي تقدم مساهمات مجتمعية مستدامة، مبنية على مفهوم الوقف المبتكر.

وقف

وأشارت إلى أن الوقف المبتكر، هو نموذج حديث، صممه مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، بهدف إتاحة الوقف لجميع فئات المجتمع والمؤسسات، مهما كان حجمها «صغيرة ومتوسطة وكبيرة»، وعدم اقتصاره على أصحاب الثروات الكبيرة، من خلال أي نوع من الأصول، كما يهدف مفهوم الوقف المبتكر، إلى إبراز الوقف كأداة تنموية للمجتمع، من خلال عدم التقيد بالمصارف التقليدية للوقف.

وذكرت أن إجمالي قيمة المساهمات للحاصلين على علامة دبي للوقف، خلال عام 2020، بلغت 27 مليوناً و528 ألفاً و184 درهماً، بزيادة 54 في المئة عن عام 2019، حيث بلغت 17 مليوناً و874 ألفاً و131 درهماً.

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