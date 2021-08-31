بلدية دبي تناقش مع تجار الأغذية تحديات القطاع

المصدر: دبي - وام

نظمت بلدية دبي، لقاء موسعاً مع تجار الأغذية في الإمارة، لمناقشة تحديات هذا القطاع المهم، والاستماع إلى مقترحاتهم، لتسهيل الإجراءات والتطوير المنشود.

بالإضافة إلى طرح أبرز التحسينات المقترحة، لتبسيط الخدمات، وتسهيل الإجراءات وتسريعها. ويأتي هذا اللقاء ــ الذي جاء بحضور المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي ــ انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي المقصد المفضل للأنشطة الاستثمارية.

والوجهة الأمثل في ممارسة الأعمال عالمياً. وحرصت بلدية دبي، على تكثيف الجهود في تحديد المتطلبات والاشتراطات المرتبطة بمجالات الدائرة واختصاصها، وذلك لتطويرها وتحسينها، ويعد الملتقى منصة مثالية حقيقية، ونافذة مباشرة لتوسيع آفاق الحوار الجاد، والجلوس وجهاً لوجه مع المتعاملين لسماع ملاحظاتهم، والتعرف إلى احتياجاتهم المتجددة عن كثب، والتعرف إلى التحديات المرتبطة بالاشتراطات والمتطلبات.

ورصد فرص التطوير، وإشراكهم في المبادرات التحسينية لتطوير تجربة المتعامل، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل رحلتهم، وتعزيز المناخ السهل للأعمال في دبي، بالإشراك الفعلي والتفاعلي للمتعاملين، ودراسة إمكانية رسم المسار من قبل المتعاملين أنفسهم، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الرضا العام، من خلال تقديم أفضل الخدمات الذكية، وفق أرقى الممارسات المتميزة، والمعايير العالمية المعتمدة.

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