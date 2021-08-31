زكي نسيبة يرحب بالدفعة الجديدة من طلبة أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

رحب معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، عضو مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بطلبة الأكاديمية الجدد من دبلوماسيي المستقبل للعام الدراسي 2021 - 2022.

واستقبلت الأكاديمية التي تعد مركزاً إماراتياً رائداً لتدريب الدبلوماسيين؛ أكثر من 60 طالباً وطالبة ضمن برامجها التي تشمل دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، وبرنامج ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، وبرنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنمية الذي كانت قد أطلقته الأكاديمية مؤخراً.

وقد اشتملت أجندة يوم التوجيه لمحة تعريفية عن الأكاديمية وأقسامها وأعضاء هيئة التدريس فيها، بالإضافة إلى مقدمة شاملة حول الدبلوماسية في القرن الحادي والعشرين والمتطلبات اللازمة ليصبح الشخص دبلوماسياً في يومنا وعصرنا الحالي. وتحمل تجربة الالتحاق بالأكاديمية للطلبة الجدد فرصة مميزة للقاء قادة ومختصين وشخصيات مرموقة في عالم الدبلوماسية من حول العالم، والذين سيشاركون خبراتهم الشخصية وتجاربهم التي خاضوها في مجال عملهم الدبلوماسي الذي يعد واحداً من أبرز المجالات وأكثرها أهمية دولياً.

وفي كلمته الترحيبية بالطلبة الجدد، أكد معالي زكي أنور نسيبة على أن الوقت عامل أساسي عندما يتعلق الأمر بإحداث تغيير في ظل الأزمات العالمية غير المسبوقة. وقال: «لم تقتصر الحركة الديناميكية لدولة الإمارات يوماً على مشاريعها التنموية والتطويرية الداخلية فحسب، بل إن قيادتنا الرشيدة لم تغفل أهمية تطوير أدواتها ووسائلها الدبلوماسية، وهو الأمر الذي أخذه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على عاتقه، منذ اليوم الأول».

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