حاكم الشارقة يوجه «الكهرباء» بفتح المنح لأبناء المواطنات

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة، أمس، هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بفتح الباب لأبناء وبنات مواطنات الإمارة، للحصول على المنح الدراسية المقدمة من الهيئة في جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية بالشارقة.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة وجه الهيئة خلال الفترة الماضية بتخفيض معدل القبول في المنح الدراسية المقدمة منها لطلبة الثانوية العامة من 85% إلى 70%، ليتوافق مع معدل القبول في جامعة الشارقة، وليتمكن الطلاب الذين تخلّفوا عن التسجيل في المنحة من الحصول عليها، حيث تجاوز عددهم الـ300 طالب.

وكانت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة قد أعلنت عن تمديد استقبال طلبات المنح الدراسية حتى الثاني من سبتمبر المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني وفق الاشتراطات المعلنة لإتاحة فرصة أكبر للطلبة الذين تنطبق عليهم الاشتراطات ولم يتقدموا بطلب المنحة حتى الآن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز