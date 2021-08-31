علي الشامسي: التميّز الريادي للخدمات الحكومية أبرز توجهات القيادة الرشيدة

المصدر: دبي ـ وام

قال علي محمد حماد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إن الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة وتطلعاتها السديدة نحو تحقيق التميز الريادي ضمن مفهوم تقديم الخدمات الحكومية ساهمت في تعزيز الجهود ووضع السياسات الرامية إلى تطوير الأعمال وبحث كل السبل الداعمة لإضفاء سعادة نوعية وتجربة استثنائية لمتعاملي الهيئة عبر رحلتهم مع الخدمات المقدمة من خلال مراكزها أو عبر منظومة الخدمات الذكية المطورة.

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جاء ذلك خلال زيارته مركز البرشاء لسعادة المتعاملين في دبي يرافقه فيها عبدالله ناصر لوتاه المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء والمهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات وذلك عقب حصول المركز على تصنيف استثنائي 6 نجوم في ضوء اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» نتائج الدورة الرابعة من نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات ضمن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة والتي ضمت 17 مركزاً للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وحقق فيها مركز البرشاء أعلى النتائج .

فيما حصلت 7 مراكز على تصنيف 5 نجوم في خطوة تجسد العزم نحو استدامة التطوير لتشمل مختلف مراكز الهيئة. وقد أزاح علي الشامسي والوفد المرافق الستار عن لوحة النجوم الست بحضور اللواء سهيل سعيد الخييلي المدير العام للهيئة بالإنابة وعدد من المديرين العامين والتنفيذيين في الهيئة وأشاد بجهود المسؤولين والموظفين وإخلاصهم في العمل.

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