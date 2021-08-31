«البيان» تطلق دورة محتوى جديدة بدءاً من 5 سبتمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «البيان» عن انطلاق موسم جديد لمحتواها، تحت شعار «الطريق إلى 2071.. على خطى المؤسسين»، برؤية تواكب استحقاقات «عام الخمسين»، والحدث العالمي الذي تستضيفه الإمارات «إكسبو دبي 2020»، وقضايا الشباب وتطلعاتهم، ومكانة الإمارات ودبي باعتبارها أرضاً للفرص والازدهار وتحقيق الطموحات والأحلام.

خصائص نوعية

وتنطلق دورة المحتوى الجديد، رقمياً وورقياً، في ٥ سبتمبر 2021، بأفكار وملفات وتقنيات ووسائط جديدة، تثري تجربة الجمهور في تلقي المحتوى والتفاعل معه، وتنقلها إلى آفاق جديدة.

وتبرز خصائص الدورة الجديدة، التي تستمر حتى نهاية العام الجاري، في كونها تركز على الحوارات النوعية مع كبار المسؤولين والخبراء في مختلف المجالات.

إضافة إلى توفير كمّ كبير من البيانات المختلفة التي بوسع صانع القرار الإفادة منها في خطط التنمية في قطاعات منوّعة، ناهيك عن إبراز المكانة الاقتصادية والعلمية والإنسانية التي تحتلها الإمارات في محيطها و«ملحمة» بناء الإنسان المستمرة.

كما تواكب «البيان» أضخم الأحداث والمناسبات التي تعيشها الدولة في الوقت الحالي مثل «عام الخمسين» وانطلاق الحدث العالمي «إكسبو دبي 2020».

تجدد دائم

وقالت منى بو سمرة، رئيس التحرير المسؤول: «إن البيان في تجدد دائم، ولا تقف عند المنجز، بل تطمح دوماً إلى رفع سقف التوقعات وتسعى إلى توفير أكبر قدر من المعرفة التي تضعها في خدمة قرائها ومتابعيها، لكي يستفيدوا منها بدورهم لحياة مستقرة وسعيدة، وقوية ومنتجة. نحن نؤمن بقدرة الإعلام الوطني على المساهمة الجوهرية في تغيير حياة الناس إلى الأفضل عبر الاشتراك في بناء منظومة الأفكار والرؤى البنّاءة والإيجابية».

وأضافت بو سمرة: «نستمد نهجنا المتجدد هذا من رؤية قادتنا في حرصهم دوماً على السعي إلى إسعاد الناس ومواجهة أي تحديات وتحويلها إلى فرص».

وقالت: «أطلقنا في الشهور الماضية عشرات الحملات الإعلامية المتكاملة والمنسجمة مع احتياجات الجمهور في مراحل مختلفة وكان من ضمنها مراحل الضغوط والتحديات، وها نحن مستمرون في السير معه يداً بيد في مراحل التعافي والانطلاق مجدداً والإنجازات الضخمة على المستويات كافة. فالبيان تتجدد يومياً بتجدد احتياجات متابعيها وكذلك الدور المنوط بها محلياً وإقليمياً».

الانتصار للإنسان

ويحتل «عام الخمسين» حيّزاً مهماً من موسم «البيان» الجديد. وتحت اسم «حوارات الخمسين» تنفرد الصحيفة بسلسلة من اللقاءات مع شخصيات مرموقة من مسؤولين وصنّاع قرار مميطة اللثام عن أحدث المعلومات المتعلقة بخططها وإنجازاتها في مجال التنمية وصناعة المستقبل.

كما تخصص «البيان» سلسلة أخرى بعنوان «بيانات الخمسين» وهي عبارة عن مؤشرات إحصائية تقدم البيانات بطريقة سهلة وجاذبة وتستعرض إنجازات القطاعات الحيوية في نصف القرن الماضي وتوقعاتها المستقبلية.

أما الحدث العالمي «إكسبو دبي 2020»، فتستمر «البيان» في خطتها المعلنة قبل 3 أشهر عن مواكبة منوعة رقمياً وورقياً، بمتابعات يومية وصفحات متخصصة وبرامج وفيديوهات على مدار الأسبوع.

وتستعرض «البيان» تجارب وقصصاً حيّة لأفراد أو مؤسسات أو منظمات عالمية، صنعت حكايات نجاحها وحققت أهدافها الإنسانية والتجارية من دبي، باعتبارها أرضاً للفرص وتحقيق الأحلام.

وكذلك تعالج «البيان» موضوعات التراث وقيم الإمارات بوسائط وأساليب تستخدم أحدث التقنيات في التصوير والمونتاج والمحتوى التفاعلي، لتجعله حياً بلغة الشباب وتنبض معانيه في رحلة تصميم المستقبل.

وتركّز في برامجها وملفاتها الجديدة على قيم بناءة ومن بينها إرادة الإنسان وقدرته على مواجهة التحديات والانتصار دوماً للحياة واستمرارها.

منى بو سمرة:

› «البيان» في تجدد مستمر ورفع سقف التوقعات وتجاوزها نهج نستمده من قيادتنا

› «الخمسين» و«إكسبو» وجاذبية دبي أبرز ملامحها

› محتوى ثري ينقل التجربة التفاعلية مع الجمهور إلى آفاق جديدة

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