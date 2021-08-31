الإمارات والسودان تطلقان شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، ضمن الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجالات، ما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وشارك الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني في جانب من الاجتماعات الثنائية، حيث رحب بوفد الدولة، مؤكداً عمق وتميز العلاقات بين البلدين، ومثمّناً وقوف الإمارات مع السودان والمساهمة بقدر كبير في معالجة عودة السودان للمجتمع الدولي ولمجتمع التنمية الدولي.

جاء ذلك، ضمن زيارة رسمية لوفد من حكومة دولة الإمارات إلى جمهورية السودان برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، بحث الوفد خلالها مع المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء في جمهورية السودان، سبل تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المتميزة.

وفرص توسيع دائرة التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات العمل الحكومي، وشهدت توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، التي سيعمل الجانبان من خلالها على مشاركة الخبرات والمعارف لتطوير العمل الحكومي في مجالات متنوعة.

وفد

ضم الوفد الإماراتي كلاً من: عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، والدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وحمد محمد حميد الجنيبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السودان.

وعقد الوفد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية، تم خلالها استعراض آفاق التعاون في مجالات التحديث الحكومي، وبحث الفرص المستقبلية لإطلاق مشاريع مشتركة، وسبل تعزيز أطر العمل الثنائي، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد د. عبد الله حمدوك تطور العلاقات بين البلدين بشكل منتظم في كل المجالات، معرباً عن تمنياته بأن يحقق التعاون الثنائي بين البلدين ما فيه خير ومصلحة الشعبين، وقال "نحن نطمح لعلاقة استراتيجية قائمة على ذلك".

وعبر رئيس الوزراء السوداني عن إعجابه بتجربة دولة الإمارات في مجال العمل الحكومي، مؤكداً رغبة السودان في الاستفادة منها، ومشيراً إلى أن الاتفاق الثنائي بين البلدين سيسهم في وضع برنامج لمساعدة الحكومة في معالجة الخدمة المدنية باعتبارها واحداً من أكبر تحديات الانتقال التي تتطلب معالجات تساعد في خلق خدمة مدنية محترفة تستطيع القيام بالدور المطلوب منها في تنفيذ الخطط والبرامج بشكل علمي منهجي.

وأكدت معالي عهود الرومي أن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تركز على تعزيز التعاون المشترك مع حكومات الدول الشقيقة والصديقة، في إطار سعيها لترسيخ علاقات شراكة متميزة وبناءة هدفها تعزيز مسيرة التنمية.

علاقات

وقالت عهود الرومي: إن الشراكة مع حكومة جمهورية السودان تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرصهما على الوصول بها إلى مراحل متقدمة من العمل المشترك والتعاون البناء وتبادل المعارف والخبرات، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وأكد المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء في جمهورية السودان أن بلاده تشهد واحدة من الخطوات العملية في طريق الانفتاح ونقل التجارب المتبادلة مع أشقائه في المنطقة عموماً وخاصة مع دولة الإمارات، التي تمتد العلاقات معها لعدة عقود، موضحاً أن الطريق أصبح ممهداً من أجل بناء علاقة تقوم على تبادل الخبرات والتعاون والتكامل المشترك من أجل مصلحة الشعبين.

وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني أن مذكرة التفاهم جاءت نتيجة لمرحلة طويلة من العمل المشترك بين فريقي العمل في وزارتي شؤون مجلس الوزراء في البلدين، مشيراً إلى أن مجالات التعاون ستشمل تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجال الخدمات والمشروعات الحكومية.

تجارب

وأكدت تيسير النوراني وزيرة العمل والإصلاح الإداري في جمهورية السودان، السعي للاستفادة من جميع التجارب في مجال التطوير الحكومي، ومن التجارب الحكومية المتميزة في دولة الإمارات.

مشددة على أهمية التعاون في مجالات إدارة الأداء الخاص بالمؤشرات الوطنية المتعلقة بمدى تحقيق رؤية الدولة وتقييم جهود الحكومة في تحقيق الأولويات الوطنية، وإدارة الأداء الخاص بمؤشرات الممكنات الحكومية المتعلقة بالمتعاملين والموارد البشرية والمالية ومؤشرات استراتيجية الحكومة الإلكترونية والذكية.

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