«تنمية المجتمع» تعرف بدورها في حماية حقوق الإنسان

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع جمعية الصحفيين الإماراتية، ورشة تثقيفية للإعلاميين للتعريف بقوانين حقوق الإنسان في الدولة ومسؤولية ودور هيئة تنمية المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالاستناد إلى هذه القوانين وإلى مختلف القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تلتزم به دولة الإمارات.

وتأتي هذه الورشة، والتي حضرها أكثر من 50 شخصاً من داخل وخارج دولة الإمارات، ضمن سلسلة من الورش التثقيفية التي ينظمها الطرفان بهدف نشر الوعي بخدمات هيئة تنمية المجتمع وتوسيع المعرفة باحتياجات وتحديات الفئات الأكثر عرضة للضرر التي تعنى بها الهيئة.

وقالت خلود الشرف، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع، إن مشاركة العاملين في القطاع الإعلامي أهداف وتحديات الهيئة في سعيها لتحسين حياة فئات المجتمع المختلفة وحماية وإسعاد الفئات الأكثر عرضة للضرر، يعد من أهم متطلبات الوصول إلى هذه الأهداف؛ لأن الإعلام كان وسيظل شريكاً أساسياً يعتمد عليه في نقل الكلمة وإيصال الرسالة وشرح الصورة واستقطاب الدعم.

وقدمت عائشة المري، مدير إدارة التوعية والدراسات في هيئة تنمية المجتمع خلال الورشة، عرضاً تحدثت فيه عن دور هيئة تنمية المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دبي، وأهم القوانين المحلية المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة في هذا الشأن.

وبينت المري أن وعي الأفراد بهذه القوانين ركيزة أساسية يعتمد عليها للوصول إلى أفراد المجتمع، ولتعزيز حصول الفئات الأضعف على حقوقهم.

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