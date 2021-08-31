جناح شرطة دبي الجوي يُسهم في إنقاذ حياة مُصاب سقط على رأسه

المصدر: دبي - البيان

تمكنت إحدى طائرات مركز الجناح الجوي في شرطة دبي، من المساهمة في إنقاذ حياة أحد العاملين في مُنشأة بحرية، بعد نقله على وجه السرعة إلى مستشفى راشد، إثر تعرضه إلى إصابة خطيرة في الرأس جراء سقوطه في مكان عمله.

وأوضح العقيد مدرب طيار علي المهيري مدير مركز الجناح الجوي أن تفاصيل نقل المصاب بدأت بورود بلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، يفيد سقوط أحد العاملين في إحدى المنشآت البحرية، وتعرضه إلى إصابة خطيرة، تستوجب نقله إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن لاحتياجه إلى تدخل طبي فوري. وقال العقيد المهيري: «فور تلقي الاتصال، تحركت إحدى طائرات الجناح الجوي، وعلى متنها طاقم من المُسعفين، حيث وصلت إلى المنشأة، وجرى نقله للمستشفى».

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