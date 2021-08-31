سفير الإمارات لدى إسرائيل يثمن دعم «تريندز» لحركة البحث العلمي

المصدر: أبوظبي - البيان

زار محمد محمود آل خاجة، سفير الإمارات لدى دولة إسرائيل، «تريندز للبحوث والاستشارات»، أول من أمس، وتعرف إلى إداراته وأقسامه، واطلع على مخرجاته البحثية والعلمية، مثمّناً دعم «تريندز» لحركة البحث العلمي والمعرفي العالمية، إلى جانب دعمه وتحفيزه للباحثين الشباب.

وكان في استقبال محمد آل خاجة، الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، وذلك في مقر «تريندز» بأبوظبي، بحضور كوكبة من الباحثين، إضافة إلى أعضاء مجلس تريندز من شباب البحث العلمي.

وقال محمد محمود آل خاجة إن المراكز البحثية والمؤسسات الفكرية تلعب دوراً محورياً في دعم صناع القرار، بما تنتجه من دراسات وأبحاث علمية رصينة تسهم في اتخاذ القرار بناءً على مخرجات علمية دقيقة.

وثمَّن الدور البنَّاء والفعَّال الذي يقوم به المركز في دعم حركة البحث العلمي على المستويين الإقليمي والعالمي، وما ينظمه من ندوات ومحاضرات ثرية تعزز من نشر الفكر العلمي ودعم حركة البحث العالمية.

وأشاد آل خاجة بتجربة «تريندز» الرائدة والفريدة في دعم الباحثين الشباب وصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم البحثية والعلمية، مؤكداً أن المركز أخذ على عاتقه من البداية إعداد جيل جديد من الشباب المواطنين القادرين على حمل لواء البحث العلمي والمعرفي.

بدوره، أوضح الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، أن زيارة محمد محمود آل خاجة تحمل الكثير من الدلالات والمعاني الإيجابية، ويأتي على رأسها دعمه للمراكز البحثية واهتمامه بمخرجاتها العلمية والمعرفية التي تسهم في دعم صنَّاع القرار.

وأشار العلي إلى أن الزيارة تناولت سبل تعزيز التعاون والشراكة بين «تريندز للبحوث والاستشارات» والمراكز البحثية والمؤسسات الفكرية في إسرائيل، مضيفاً أن «تريندز» منفتح على الشراكات الفاعلة مع مختلف المؤسسات والجهات الأكاديمية والبحثية والعلمية على نطاق عالمي، سعياً منه إلى نشر البحوث والدراسات والمعرفة القادرة على بناء جسور التعاون والثقة، وزرع ثقافة السلام والتسامح بين الشعوب.

إلى ذلك، أطلع الدكتور محمد العلي السفيرَ الإماراتي لدى دولة إسرائيل على أجندة مؤتمر «الاتفاق الإبراهيمي: فرص تعزيز التعاون والتسامح والتنمية في المنطقة»، الذي سينظمه مركز تريندز للبحوث والاستشارات بالتعاون مع مركز موشي ديان في جامعة تل أبيب، وذلك في 27 أكتوبر المقبل بالقاعة الرئيسية لجامعة تل أبيب، مؤكداً أن «تريندز» يعد أول مركز بحثي إماراتي ينظم فعالية في إسرائيل منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي.

وفي ختام الزيارة، أهدى الدكتور محمد العلي، محمد محمود آل خاجة مجموعة قيمة من إصدارات وموسوعات المركز الصادرة بـ15 لغة أجنبية، وخصوصاً الصادرة منها باللغة العبرية.

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