هيئة حقوق الإنسان تسهم في توحيد جهود الجهات المعنية

المصدر: دبي- البيان

أكد أحمد جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سيسهم بشكل كبير في إبراز مكانة الدولة وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان وتوحيد جهود الجهات المعنية بحماية حقوق الإنسان في الدولة، وإيجاد المنصة الجامعة لهم والمنظمة لجهودهم.

وقال جلفار: إن إنشاء هذه الهيئة سيلعب دوراً كبيراً في تبادل التجارب والخبرات واعتماد أفضل الممارسات ومواءمة جهود حماية حقوق الإنسان في الدولة مع استراتيجيات التنمية الوطنية الجامعة، لافتاً إلى أنه ونحن على أعتاب الاحتفال بخمسينية الدولة، فإن تنظيم وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان على مختلف الصعد، وضمن جميع المجالات والقطاعات يلبي تطلعات الدولة في تقديم نموذج عالمي حضاري، يحترم الإنسان، ويعتبره جوهر التنمية.

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