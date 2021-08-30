الإمارات ترحب بالقادمين براً من سلطنة عمان

المصدر: وام

رحبت " الهيئة العامة لأمن المنافذ و الحدود و المناطق الحرة و " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث " بالقادمين من سلطنة عمان الشقيقة وذلك بالتزامن مع الإعلان عن بروتوكول القادمين من السلطنة عبر المنافذ البرية و الذي سيفعل اعتبارا من 1 سبتمبر 2021.

و بناء على البروتوكول سيتطلب من جميع القادمين من السلطنة إبراز نتيجة فحص مخبري PCR سلبية سارية لمدة 48 ساعة إضافة إلى إجراء فحص مسحة الأنف PCR السريع (Rapid PCR) من المركبة عند الوصول إلى المنفذ.

و يتعين على القادمين أيضا إجراء فحص مخبري PCR في اليوم الرابع من الدخول للدولة في حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر، بالإضافة إلى فحص PCR في اليوم الثامن من الدخول في حال الإقامة لمدة 8 أيام متتالية أو أكثر.

و أكدت الهيئتان في بيان لهما أهمية التزام القادمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة كارتداء الكمامات و الحفاظ على التباعد الجسدي وتعقيم الأمتعة، كما ينصح بتجنب السفر لأصحاب الأمراض المزمنة أو من يشعر بأعراض كوفيد-19.. وأوضحتا أنه سيتم إرشاد القادمين إلى مراكز الفحص مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.

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