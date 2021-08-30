جمعية الصحفيين تكرّم المرأة الإماراتية وتثمن عطاءها الوطني في مجال الإعلام

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية احتفالا بيوم المرأة الاماراتية، وذلك في مقر الجمعية بفرع أبوظبي.

وأكد محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، بأن المرأة الإماراتية تحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة ولا سيما بدعم من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والتي اطلقت سموها شعار الاحتفال بهذا اليوم لعام 2021، ليكون «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، ومن هذا المنطلق احتفلت الجمعية بالمرأة الاماراتية في قطاع الصحافة والإعلام تقديرا لعطائها وجهودها الكبيرة في خدمة مجتمعها، وتأدية لرسالتها النبيلة.

وأضاف الحمادي: أن الجهود المميزة التي تقوم بها المرأة في قطاع الصحافة والإعلام هو من نوع خاص، فهو قطاع يتطلب العمل فيه طبيعة معينة، وليس مرتبط بوقت مما يجعل المرأة تعمل وسط اعباء تهدف فيها المواءمة بين متطلبات العمل وشؤون الأسرة لاستقرار الحياة الاجتماعية.

وقال الحمادي: نرسل اليوم عبارات التقدير والثناء والاعتزاز إلى جميع الزميلات الصحفيات اللاتي اخترن العمل في مهنة المتاعب، فأصبحن إضافة حقيقية للصحافة ووضعن بصمتهن الجميلة في بلاط صاحبة الجلالة مما أضاف للمهنة أبعادا جديدة.

من جانبه، قال حسين المناعي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، بالمرأة الاماراتية في قطاع الصحافة والإعلام تبؤت مناصب قيادية فهي الآن رئيسة تحرير صحيفة يومية وتشارك زملائها الصحفيين في المواقع القيادية الكثيرة داخل المؤسسات الصحفية والاعلامية، وأن الجمعية تولى اهتمام لدعم مشاركة المرأة للارتقاء والتطور الدائم في هذا القطاع الهام.

وأوضح المناعي، أن إجمالي الزميلات يمثلن نسبة 23% من إجمالي الأعضاء بالجمعية، وأن الصحفيات المواطنات يمثلن نسبة 15% من إجمالي الأعضاء، وأن نسبة الصحفيات المواطنات يمثلن نسبة 47% من إجمالي الأعضاء الموطنين.

وشارك خلال الحفل صحفيات عضوات من جمعية الصحفيين الإماراتية كل من العضوات فاطمة محمد الهديدي، ورحمة سالم، ومريم محمد الرميثي، والدكتورة إحسان عبدالله، وفداء مرشد، حيث شاركن بتجاربهن الإعلامية الصحفية الغنية والواسعة والمتنوعة في مجال الصحافة. كما شاركت الشاعرة الدكتورة أسماء الكعبي بقصائد عن المرأة الإمارتية، وقدمت الفنانة التشكيلية لطيفة محمد عدد من اللوحات الفنية المرتبطة بالمرأة والقيادة الرشيدة إهداء للجمعية.

وفي ختام الحفل تم توزيع دروع تذكارية للزميلات المشاركات، فضلا عن جميع الاعلاميات الإماراتية العاملين في الجمعية و اللاتي سددن اشتراكاتهن عن عام 2021.

يأتي شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام، تجسيداً لطموح المرأة الإماراتية، الذي لا حدود له بإشراقة وتفاؤل لمستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً وتقدماً، في ظل رعاية القيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً كبيراً بدعم وتمكين المرأة للقيام بدورها الريادي في خدمة المجتمع وهيأت ووفرت البيئة الداعمة لكل مقومات النجاح، وبرامج التمكين لتكون حافزاً لها لإطلاق طاقاتها الخلاقة والمبدعة، ولتتبوأ أعلى المناصب القيادية في الدولة.

كما يأتي احتفال الجمعية بهذا اليوم تكريما مستحقا للمرأة الإماراتية ولجميع الصحفيات اللاتي اخترن العمل في مهنة المتاعب وأصبحن إضافة للصحافة وأثبتن كفاءتهن ومسؤوليتهن في بلاط صاحبة الجلالة، وكن عنصرا في سنوات التأسيس ليليه سنوات التمكين.

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