«صحة» توفر فحص كوفيد للطلاب مجاناً في جميع إمارات الدولة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أنها ستوفر فحص مسحة الأنف PCR لكوفيد-19مجاناً لجميع الطلاب في جميع مراكزها المخصصة لإجراء الفحص مجاناً في جميع إمارات الدولة وذلك بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة أبوظبي.

وأكدت أن هذه المبادرة تأتي للتسهيل على أبنائنا الطلبة وذويهم، وتيسير إجراء فحص (بي سي آر) في مراكز الفحص من المركبة والمراكز الصحية التابعة لشركة صحة والتي تتوفر فيها هذه الفحوصات، وذلك للعودة الآمنة لمقاعد الدراسة.

وتتوفر مراكز الفحص من المركبة التابعة لشركة "صحة" في أبوظبي في كل من: مدينة زايد الرياضية، الباهية، ربدان، الشامخة، والمنهل.

وفي العين: في كل من: عشارج، الصاروج، الهيلي، والعامرة، وفي الظفرة، في كل من: مدينة زايد، غياثي، المرفأ، ليوا، السلع، ودلما.

أما في دبي والامارات الشمالية، يتوفر الفحص المجاني في مراكز الفحص من المركبة التابعة لشركة "صحة"في كل من دبي: سيتي ووك، والخوانيج و ميناء راشد، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، بالإضافة إلى مركز دبي باركس اند ريزورتس.

وتستقبل مراكز صحة لخدمات كوفيد المراجعين من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً ويوم الجمعة من 10 صباحاُ حتى 8 مساءً.

ويمكن للراغبين في إجراء الفحص من الطلبة، التوجه إلى أي من المراكز التابعة لشركة صحة وبدون حجز موعد مسبق.

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