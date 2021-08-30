سفارة الامارات بالكويت تنظم ندوة افتراضية بعنوان "ملامح الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا "

المصدر: البيان

تنظم سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الشقيقة اليوم الاثنين الساعة الرابعة والنصف بتوقيت الكويت ، الخامسة والنصف بتوقيت الإمارات ندوة افتراضية بعنوان"ملامح الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا ".

يتحدث في الندوة الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرزاق الفارس النائب السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وكبير المستشارين بدائرة التنمية الاقتصادية بدولة الامارات والخبير الاقتصادي الاستاذ طلال فهد الغانم رئس مجلس ادارة مجموعة شركات طلال الغانم وأولاده القابضة والرئيس السابق لمجلس إدارة شركة بورصة الكويت في دولة الكويت.

تدير الندوه الإعلامية هند النقبي.

يمكن المشاركة في الندوة عبر زووم من خلال الرابط التالي

https://us02web.zoom.us/j/83675041269?pwd=TEUyRy91TnNJYU96cWlkY293YTl0Zz09

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