عكر لـ"البيان": الإماراتيّة متفوّقة ورياديّة في قيادة الدولة والمؤسّسات

المصدر: بيروت- وفاء عواد

أشادت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانيّة زينة عكر بـ"تفوّق" المرأة الإماراتيّة و"ريادتها" في مجالات عدّة، عبر مشاركتها في القطاعيْن العام والخاص، حيث "أصبحت من المساهِمات في وضع الإستراتيجيّات والرؤية المستقبليّة من أجل بناء الدولة والمؤسّسات في بلدها، متسلّحةً بمهام تقبل من خلالها التحديات لتحقيق تقدّم المرأة والأسرة والوطن".

وفي تصريح أدلت به لـ"البيان"، تزامناً مع احتفال دولة الإمارات باليوم الوطني للمرأة الإماراتيّة، هنّأت الوزيرة عكر المرأة الإماراتيّة في عيدها، وخصّت بالمناسبة سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أمّ الإمارات" ورئيسة الإتّحاد النسائي العام ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيسة الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسريّة، بأحرّ التهاني، مثمّنة "التضحيات التي تُقدّم من أجل رفْع مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة".

ومن بوّابة "دور المرأة العربيّة، وتضحياتها الجسام في تربية الأجيال التي ستحمل مهمّة تحقيق التطوّر والإزدهار والإستقرار في عالمنا العربي"، ختمت عكر تصريحها بالإعراب عن أملها في "أن تُترجم الرؤى المستقبليّة الى واقع ملموس"، و"أن تساهم المرأة في دولة الإمارات، الى جانب نساء العالم العربي، في نقل صورة متقدّمة عن جدارتهنّ وجهودهنّ الجبّارة، حيث يثبتن يوماً بعد يوم أنهنّ على قدر المسؤوليّة في عالم قيادة الدولة والمؤسّسات، محلياً وعالمياً".

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