عمار النعيمي يكرم شرطيين لموقفهما الإنساني

المصدر: وام

كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي كلا من العريف هاشم محمد عبدالله وشرطي أول فتح الرحمن أحمد ابشر من شرطة عجمان وذلك لإخلاصهما وتفانيهما في أداء مهامهما الشرطية والإنسانية.

فقد قام الشرطيان بموقف نبيل يثبت صدق الرسالة الإنسانية التي تحملها مهمة الشرطي حيث ساعدا أسرة هندية أثناء تواجدها خارج أحد المراكز لإجراء فحص " كوفيد - 19 " ومع ارتفاع حرارة الجو أعار الشرطيان دورية المرور للأسرة الهندية للاستراحة فيها حتى يأتي دورهم .

وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي - خلال اللقاء - على الموقف الإنساني للشرطيين وإحساسهما بالمسؤولية وتقديمها المساعدة دون تردد.

وأكد سموه أن دولة الإمارات سباقة في الأعمال الإنسانية من خلال أبنائها وموظفيها الذين لا يدخرون أي جهد لتقديم الخدمات والمبادرات التي تنم عن دورهم في العمل الوطني وليثبتوا يوما بعد يوم أنهم على قدر المسؤولية .. وقال سموه : " نتشرف بوجودكم في شرطة عجمان التي تحرص وأفرادها دائما على تقديم العون والمساعدة الفورية لأفراد المجتمع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين على حد سواء ".

وأضاف أن حكومة عجمان تحرص على تكريم المتميزين من موظفيها تحفيزاً لمزيد من البذل والعطاء لتطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمجتمـع.

من جانبهما تقدم الشرطيان إلى سمو ولي عهد عجمان بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لاستقبالهما في مكتبه بديوان الحاكم وتكريمهما ..

وأكدا أن ما قاما به هو واجب وطني وأخلاقي تجاه أفراد المجتمع وأن واجبهما في أداء مهامهما سيستمر بمزيد من الجهد والعطاء لتشريف مسيرة شرطة عجمان المتميزة.

حضر اللقاء .. العميد مبارك الرزي مدير إدارة الموارد البشرية في شرطة عجمان والمقدم سيف الفلاسي مدير إدارة الدوريات والمرور وسعادة عبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم وسعادة أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي العهد وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

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