سفير الإمارات غير المقيم يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس غويانا التعاونية

المصدر: جورج تاون- وام

قدم صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، أوراق اعتماده إلى الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، سفيراً غير مقيم للدولة لدى الجمهورية، وذلك بحضور هوج تود وزير الخارجية والتعاون الدولي لدى غويانا التعاونية.

ونقل السويدي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيس، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل رئيس غويانا التعاونية، السفير تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بالمزيد من التقدم والتطور والنماء.

وثمّن رغبة البلدين في تعزيز العلاقات بينهما، وتطويرها إلى آفاق أوسع، مشيراً في هذا الصدد إلى قرب افتتاح سفارة بلاده في أبوظبي، وحرصه على المشاركة شخصياً في «إكسبو 2020 دبي».

إلى ذلك، أعرب السويدي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى غويانا التعاونية، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

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