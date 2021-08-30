مكتبة رقمية لتوثيق الإنجازات.. مشروع لمرشدة أكاديمية ومهنية

المصدر: دبي - نورا الأمير

تعتبر المكتبة الرقمية لتوثيق إنجازات الأفراد، مشروعاً ملهماً للمواطنة منى علي اللوغاني المرشدة الأكاديمية والمهنية في مدرسة وادي الحلو للتعليم الأساسي حلقة أولى، نفذته منطلقة من مسؤوليتها المجتمعية حيال تقديم مبادرات وبرامج تشجع روح الإبداع والتميز محلياً وعالمياً.

وقالت منى اللوغاني: إن الفكرة ولدت بعد أن شد انتباهي توثيق أحد الأشخاص لإنجازاته في ملف رقمي، فباشرت العمل على إنشاء المكتبة لتعم الفائدة ولا تكون على الصعيد الشخصي فحسب.

وعقب توثيقي لإنجازاتي توالت التطورات، إلى أن أصبحت الملفات مثل المكتبة، وعليه تم تحويلها إلى «المكتبة الرقمية الملهمة». وتحتوي المكتبة الرقمية وفقاً لصاحبة الفكرة على 7 أبواب، كل باب يعد مكتبة قائمة بذاتها متضمنة نبذة عن مؤسِس المكتبة الملهمة، وقسم إنجازات مؤسِس المكتبة الملهمة، وقسم أبناؤنا مسؤوليتنا، وأعمال وإنجازات أفراد المجتمع ذو باقات متنوعة، المكتبة التطوعية والإنجازات التطوعية على كافة الصعد، وقسم التنمر أحد أهم الأقسام في المكتبة والذي يحوي، مفهومه والنشرات التوعوية وفيديوهات الوقاية من التنمر والتنمر الإلكتروني وغيرها الكثير.

وأوضحت أن الأهمية تكمن في كون المكتبة متاحة، ويمكن للمتصفح أخذ الأفكار من المادة المعروضة والاستفادة منها وتطويرها باعتبارها رافداً من روافد توليد الأفكار .

سفيرة

يذكر أن منى علي اللوغاني مؤسسة ومبتكرة المكتبة الملهمة هي سفيرة الابتكار بهولندا «أيندهوفن» ولها مشاركات فعّالة في المخيمات والقيادات والملتقيات الطلابية على مستوى الدولة.

كما توجت بالفوز في جوائز عديدة على مستوى الدولة والوطن العربي أولاها الفوز بجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، بالمركز الأول على مستوى المنطقة والتأهل على مستوى الدولة في جائزة عون المجتمعية، والمركز الأول بمسابقة أفضل برنامج وقائي إنمائي على مستوى المنطقة التعليمية.

والفوز بجائزة القائد المؤسس بوسام أفضل مرشد أكاديمي، والمركز الأول كعمل تطوعي بجائزة تحدي كورونا، والمركز الأول في مسابقة تحدي أفضل الطرق القرائية كأفضل مكتبة ملهمة ومبتكرة، والفوز بوسام بصمة قائدة على مستوى الوطن العربي .

تطوع

تمثل المكتبة دعوة لجميع الأفراد للمشاركة فيها وهي تطوعية بالدرجة الأولى، هدفها الأسمى نشر إنجازات نفذت على أرض الواقع، سواء كانت ابتكارات أو ورش أو جوائز حققها الأفراد ونشر المؤلفات والكتب والمصادر الإلكترونية،ونشر فيديوهات من تصميم أفراد المجتمع .

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