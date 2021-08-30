18.076.835 جرعة لقاح تم تقديمها في الإمارات

المصدر: أبوظبي- وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 20,070 جرعة من لقاح «كوفيد 19»، خلال خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 18,076,835 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 182.77 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على الفيروس.

348,771 فحصاً

‌‎كما أعلنت الوزارة عن إجراء 348,771 فحصاً جديداً، خلال 24 ساعة، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 987 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 716,381 حالة.

وفاتان

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,038 حالة.

شفاء

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,554 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 702,102 حالة.

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