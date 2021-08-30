70 دورية مرورية في الشارقة

المصدر: (الشارقة – البيان)

استقبلت القيادة العامة لشرطة الشارقة، العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢-٢٠٢١، بخطة أمنية متكاملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والجهات المعنية، لضمان توفير أعلى معايير الأمن والسلامة للطلبة والكوادر التربوية.

وكثفت شرطة الشارقة، منذ انطلاق العام الدراسي الجديد، صباح أمس، وجود الدوريات المرورية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، ‏بـ 70 دورية، ‏ لتنظيم حركة السير والمرور، وتسهيل حركة الحافلات المدرسية.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أهمية إجراءات التنسيق الفاعلة، التي تتبعها كافة فرق العمل لاستقرار العملية التعليمية في الإمارة، وضمان الحفاظ على أمن وسلامة الطلبة .

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