«الاتحاد للماء والكهرباء» تثري تجربة 1.3 مليون متعامل

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الاتحاد للماء والكهرباء (المعروفة سابقًا باسم الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء) عن شروعها في المرحلة التالية من مسيرة التحوّل الرقمي بالتعاون مع شركة التقنية العالمية «إس إيه بي»، بهدف إثراء تجربة أكثر من 1.3 مليون متعامل في الدولة.

ومن المقرر أن تنقل «الاتحاد للماء والكهرباء» جميع عملياتها ومهامها إلى المركز السحابي التابع لشركة «إس إيه بي» في الدولة، وذلك في سياق استراتيجيتها للتحوّل الرقمي، ما سيساعدها على الارتقاء بمستوى تجربة المتعاملين، وتحسين إدارة الأصول والعمليات التجارية، بجانب تعزيز التنمية البيئية المستدامة.

وفي هذا السياق، قامت «الاتحاد للماء والكهرباء»، المملوكة بالكامل من «جهاز الإمارات للاستثمار» وتُعنى بتقديم الكهرباء والمياه المحلاة، بتركيب 30 ألف عداد ذكي في المناطق الشمالية، مستهدفة رفع هذا الرقم إلى 350 ألفًا في المستقبل القريب. وسيكون بإمكان المتعاملين الاطلاع في أي وقت على تفاصيل الاستهلاك والحسابات اللحظية واستلام تنبيهات حول مستويات الاستهلاك، ترمي إلى الحدّ من الهدر في الموارد.

تميز

وبهذه المناسبة، قال محمد محمد صالح، المدير العام للاتحاد للماء والكهرباء: إن المؤسسة تسعى لأن تصبح جهة عالمية بارزة في مجالها وأن تحقّق أعلى مستويات التميز.

ابتكار

قال زكريا حلتوت، المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي» بالإمارات، إن التحول الرقمي الذي تجريه «الاتحاد للماء والكهرباء» يُظهر كيف يمكن للمؤسسات تزويد متعامليها بالكهرباء والماء بطريقة مبتكرة تسهم في إثراء حياة مئات الآلاف من السكان، وأضاف: «سوف نواصل التعاون والتنسيق مع الإدارة التنفيذية بشأن تطوير خريطة طريق التحوّل الرقمي ليغدو بمقدورها تلبية احتياجات العمل».

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