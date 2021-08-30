تنسيق التعاون بين «التوطين» و «الموارد البشرية الإماراتية في دبي»

المصدر: دبي - وام

بحث معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، سبل وآليات التنسيق والتعاون بين الوزارة والمجلس، بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق مستهدفات التوطين.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي، إن إنشاء مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، يعكس من جديد، دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لملف التوطين.

وأشار إلى أن متابعة وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، تسهم بشكل فاعل في دعم هذا الملف الحيوي والمهم.

تحديات

وأضاف الهاملي، أن التحديات التي تواجه ملف التوطين، تتطلب تضافر الجهود، لتمكين وتنمية الموارد البشرية الوطنية، وتوفير الوظائف المناسبة لها في سوق العمل، وتهيئتها لوظائف المستقبل، واستقطاب ودعم الكفاءات الوطنية لقيادة القطاعات الاقتصادية.

من جانبه، أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، على ضرورة تنسيق الجهود بشكل متكامل، بما يسهم في تحقيق نتائج متميزة في التوظيف، واستثمار الطاقات المواطنة في إمارة دبي، والتعاون مع أصحاب العمل في القطاعات الاستراتيجية في القطاع الخاص، لرفع نسبة الإماراتيين العاملين فيها، وتطوير برامج وسياسات التوجيه والتخطيط الوظيفي، وتطوير البرامج التوجيهية للإماراتيين، لزيادة نسبة الانخراط والمشاركة في سوق العمل في القطاع الخاص. واتفق الجانبان على تنسيق الجهود والمتابعة بشكل يضمن تحقيق النتائج التي تتطلع إليها قيادتنا الرشيدة.

أهداف

ناقش الهاملي والمنصوري خلال الاجتماع، الذي عقد في دبي، الأهداف والاختصاصات والمهام المنوطة بالمجلس، ومن أهمها رسم التوجهات الاستراتيجية الخاصة بتنمية الموارد البشرية للإماراتيين في القطاع الخاص، ووضع الخطط الاستراتيجية، وخطط العمل، واقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تشكيل المجلس، أو التي تؤثر في تنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص.

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