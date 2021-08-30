مختبر المياه في مبنى «كهرباء دبي» المستدام يحصل على شهادة الأيزو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن حصول مختبر المياه التابع لها في مبنى الهيئة المستدام في منطقة القوز على شهادة المواصفة العالمية (ISO/IEC 17025:2017) التي تحدد متطلبات كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة، وتتبناها المنظمة الدولية للمعايير (أيزو) ومركز الإمارات العالمي للاعتماد، وتتضمن المواصفة المتطلبات الفنية اللازمة لإثبات كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة.

وعقب تسلّمه شهادة الاعتماد، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تسعى الهيئة إلى تحقيق الريادة على جميع المستويات وتوفير خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية المتعلقة بالتوافرية والاعتمادية والكفاءة، وتطبيق أفضل الممارسات وأعلى معايير الجودة، ويشكل الإنجاز الذي حققه مختبر المياه في المبنى المستدام للهيئة.

إضافة مهمة إلى سجل الهيئة الحافل بالإنجازات العالمية، كما يعكس جهودنا الدؤوبة لتحقيق التميز المستدام وتعزيز تميز وتنافسية الهيئة عالمياً».

من جانبه، قال المهندس عبد الله عبيد الله، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع المياه والهندسة المدنية في الهيئة:

«يسعدنا اعتماد مختبر المياه في قطاع المياه والهندسة المدنية في مبنى الهيئة المستدام وفق أعلى معايير جودة الفحص والمعايرة العالمية، والإيفاء بمتطلبات أيزو/آي إي سي:2017/17025 التي تتضمن بعداً فنياً باحتوائها على المتطلبات الفنية اللازمة لإثبات كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة لإجراء الفحوصات الكيميائية والبيولوجية لعينات المياه وكذلك إجراء الفحوصات الموقعية».

وتولي الهيئة اهتماماً كبيراً بجودة المياه المنتجة من محطات التحلية في جبل علي وحتى وصولها للمستهلكين، حيث يتولى مختبر المياه التابع لقطاع المياه والهندسة مراقبة مياه الشرب عن طريق أخذ العينات وفحص المياه بشكل يومي وفق خطط شهرية وسنوية، ويتم أخذ العينات من الخزانات التابعة للهيئة ومن خطوط شبكة المياه عن طريق نقاط ثابتة موصولة مباشرة بالشبكة في مختلف مناطق دبي.

وذلك للتأكد من جودتها ومطابقتها للمعايير العالمية من الناحية الكيميائية والبيولوجية، حيث يمتلك المختبر نظاماً ذكياً لمراقبة جودة المياه على مدار الساعة.

كما يتابع المختبر إجراءات التعقيم والنظافة الصحية للخزانات وأنابيب المياه الجديدة وفحص المياه فيها للتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية قبل ضخها في الشبكة للمستهلكين، بالإضافة إلى الاستجابة لملاحظات المتعاملين المتعلقة بجودة المياه.

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