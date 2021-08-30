أحمد النعيمي يشهد ختام النسخة الثانية من «صيفنا سعادة»

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، شهد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع وعدد من مديري الدوائر المحلية، الحفل الختامي لفعاليات وأنشطة البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة» في نسخته الثانية بفندق فيرمونت والذي نظمته حكومة عجمان بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية.

برامج

وبلغت نسبة المستفيدين من البرامج المتنوعة والأنشطة المختلفة في النسخة الثانية من «صيفنا سعادة» 7 آلاف و749 مشاركاً في حين كان العدد في النسخة الأولى 6 آلاف و414 مشاركاً وذلك بنسبة زيادة بلغت 21% بواقع 706 مشاركين في البرامج المجتمعية و3 آلاف و850 مشاركاً في البرامج العلمية والثقافية والدينية وألف و338 مشاركاً في برامج تطوير الذات وألف و855 مشاركاً في البرامج الرياضية. وكرم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي في ختام الحفل راعي الحفل والشركاء والجهات المتعاونة في دعم وإنجاح البرنامج الصيفي.

تكريم

كما تم تكريم الفائزين في مسابقة أسرة وطن، إذ نالت أسرة عادل عبيد مفتاح النعيمي الجائزة الكبرى، بينما فازت أسرة سعيد بليشة الكتبي بالمركز الأول وجاءت في المركز الثاني أسرة عبدالله سالم مطر الشامسي وحلت أسرة علي عبدالله راشد في المركز الثالث.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي أن الدعم والاهتمام والرعاية من سمو ولي عهد عجمان للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة» من أهم أسباب تميزه ونجاحه في النسخة الثانية والفعاليات المتنوعة والبرامج الترفيهية والرياضية والعلمية والثقافية والدينية على غرار النسخة الأولى التي حققت النجاح ذاته بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت من الجهات المشاركة واللجنة المنظمة.

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