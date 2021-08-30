المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات وشرطة دبي يوقعان مذكرة تفاهم

المصدر: دبي - وام

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، ينضم بموجبها موظفو المكتب إلى برنامج بطاقة «إسعاد» الخاصة بشرطة دبي، والذي يتيح لحاملي البطاقة الاستفادة من المزايا والحسوم والعروض التي تقدمها الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر من (60) دولة حول العالم.

ويهدف برنامج بطاقة «إسعاد» إلى توفير خصومات صحية وتعليمية وترفيهية وسياحية وتجارية، للموظفين وأفراد أسرهم، ويضمن حصولهم على عروض ومزايا خاصة من القطاعين الحكومي والخاص، ويشكل البرنامج منصة تمكّن الموظفين من الحصول على خدمات بجودة عالية تلبي تطلعاتهم وتسهل حياتهم وتعزز مستويات أدائهم.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، فيما وقعها عن طرف المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، محمد سالمين، المدير التنفيذي لقطاع العمليات، بحضور منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، ونائبها المقدم مسعود الحماد، والملازم يحيى علي، رئيس قطاع الاتصال الجماهيري في اللجنة، ويوسف السيد الهاشمي، تنفيذي أول قطاع العمليات في المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.

وأثنى العبيدلي على التعاون المشترك مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص الجانبين على دعم وتعزيز أواصر التعاون، وسعياً نحو تكامل الجهود لرفع مستوى السعادة لدى الموظفين وأسرهم.

من جانبه قال سالمين: إن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، يسعى دائماً إلى التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية، من خلال عقد الشراكات البناءة، ذات المردود الإيجابي، على مختلف الصعد، مشيداً بالتعاون الملموس من قبل المسؤولين في القيادة العامة لشرطة دبي، والقائمين على لجنة بطاقة إسعاد، من أجل توقيع مذكرة التعاون، التي تضمن لموظفي المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، الاستفادة من مزايا بطاقة «إسعاد».

وقالت العامري: إن زيارة وفد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وتوقيع مذكرة انضمام موظفيهم إلى قائمة المستفيدين من بطاقة «إسعاد»، يعكس السمعة الممتازة التي وصلت إليها «بطاقة إسعاد»، مشيرة إلى أن التوسع في الشراكات التي تقيمها اللجنة مع مختلف الدوائر والجهات، له انعكاسات إيجابية على مختلف الأطراف، لا سيما في ما يخص رفع الكفاءة والإنتاجية لدى موظفي تلك الدوائر المنضمة إلى برنامج «إسعاد».

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