العويم: «إقامة دبي» مستعدة لاستقبال زوار إكسبو 2020

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن الإدارة تواصل استعداداتها لاستقبال زوار وضيوف إكسبو 2020 دبي، الحدث الدولي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، في الأول من أكتوبر 2021، حاملاً معه طموح العالم لرسم ملامح مستقبل جديد للبشرية بعد جائحة «كوفيد 19».

مشيراً إلى أن وإقامة الحدث في هذه الظروف يمثل حافزاً ومكسباً كبيراً للدولة، ويعزز الصورة المشرقة لدولة الإمارات العربية المتحدة ولإمارة دبي، ويترك إرثاً ثميناً للأجيال القادمة، وهو ما سيساهم في عكس صورة إيجابية عن مجتمع دولة الإمارات.

وأكد اللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية أن موظفي الإدارة والذين يصل عددهم إلى 5000 موظف على أهبة الاستعداد لدعم جهود الدولة وتطلعاتها لاستقبال ملايين البشر من كل أنحاء العالم، كي يكونوا جزءاً من عيش تجربة غير مسبوقة في تاريخ الإبداع الإنساني، مؤكداً أن الإدارة تحرص على تدريب الموظفين وإكسابهم المهارات اللازمة ليكونوا عنصراً أساسياً في هذا الحدث الاستثنائي وكيفية التعامل مع الأحداث الضخمة والهامة.

وأضاف إن تعزيز دور الإدارة في المسؤولية المجتمعية في هذا الحدث يتمثل في مشاركة الموظفين في البرنامج التطوعي للمعرض إكسبو 2020، والذي يأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية للدولة ولتعزيز مكانتها عالمياً، مشيراً إلى أن 100 متطوع من إقامة دبي يشكلون كل منهم صورة مشرقة تعكس الدور التطوعي في الدولة سيشاركون بالتنسيق مع الجهات المعنية في دعم تنظيم هذا الحدث الأكبر لهذا العام والذي يترقبه العالم.

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