الطقس المتوقع على الإمارات في الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد، اليوم، طقس صحو إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مغبر نهاراً مع احتمال تكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الثلاثاء المقبل صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً ومغبراً نهاراً مع احتمال تكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد الأربعاء المقبل طقساً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مغبراً أحياناً نهاراً، وتتكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويسود الدولة يوم الخميس المقبل طقس صحو إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مغبر نهاراً مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الجمعة المقبل صحواً إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مغبراً نهاراً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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