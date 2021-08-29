الجواز الإماراتي الجواز العربي الأقوى عالمياً خلال جائحة كورونا

المصدر: البيان

احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً في ترتيب جوازات السفر الأكثر قوة خلال جائحة كورونا.

واحتفظت الجواز الإماراتي بمكانه في مؤشر «هينلي» لجوازات السفر، في أحدث تقرير له عن جوازات السفر الأكثر ملاءمة للسفر بشكل دوري، وفقاً لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة، وذلك بحسب موقع «سي إن إن عربية».

وجاءت الإمارات في المرتبة الـ15 على مستوى العالم، ما يجعلها الدولة العربية الوحيدة ضمن أفضل 20 دولة في عام 2021 يتمتع حاملو جوازها بإمكانية الدخول دون تأشيرة إلى 175 دولة، وفقاً لنتائج الربع الثالث.

ويعتمد المؤشر على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي ،(IATA) أكبر قاعدة بيانات لمعلومات السفر وأكثرها دقة، ويتضمن 199 جواز سفر و227 وجهة سفر مختلفة.

وحلت قطر ثانية على مستوى الدول العربية وترتيبها الـ59 عالمياً، بعدها الكويت بتصنيف 60 عالمياً، تليها البحرين (68)، ثم سلطنة عُمان الخامسة عربياً (70 عالمياً).

وحاز العراق المرتبة الأخيرة، حسب عدد وجهات السفر المسموح الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة (28 وجهة فقط)، فيما حلت في الترتيب 115 عالمياً.

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