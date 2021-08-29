أكثر من 36 مليون درهم حصيلة مزاد أرقام مركبات مميزة في دبي

المصدر: البيان

بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني (107) للأرقام المميزة للوحات المركبات، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي "السبت" (36) مليونا و(276) ألف درهم. وقد جرت فعاليات المزاد في فندق انتركونتننتال فيستفال سيتي.

وحقق الرقم (E 55) القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ هذا الرقم بـ(3) ملايين و(640) ألف درهم، تلاه الرقم (W 29) بـ (2) مليون و(500) ألف درهم، والرقم (X 35) بـ (2) مليون و(480) ألف درهم، والرقم (V 88888) بـ (990) ألف درهم، ثم الرقم (V 9999)، الذي بِيعَ بـ (860) ألف درهم.

وطرحت الهيئة في مزادها العلني هذا (100) رقم مميز ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي، للوحات المركبات المميزة من الفئات: (E-H-I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z) وتحرص، هيئة الطرق والمواصلات من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاداتها العلنية والإلكترونية، على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى نوع من الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة لأنها أي هذه الأرقام المميزة تمثل مناسبات ورموز وأحداث ومحطات مهمة في حياتهم.

وتحظى هذه المزادات بأهمية بالغة لدى الهيئة لأنها تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور، لذا تسعى الهيئة إلى تنظيمها وفق احتياجات السوق وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة في هذا المجال. ويشهد الإقبال الواسع على هذه المزادات تنافسا إيجابيا بين المشاركين للحصول على هذه الأرقام المميزة.

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