«أم الإمارات» لم تدخر جهداً للارتقاء بمسيرة النهضة النسائية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قالت مهرة سالم المنصوري، مديرة إدارة سلسلة الإمداد في مستشفيات الظفرة، إحدى منشآت شركة «صحة»، إن المرأة الإماراتية وقفت إلى جانب الرجل وعملت بجد وإخلاص خلال الخمسين عاماً الماضية وكانت شريكة فاعلة في كل الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات، مقتدية بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، التي لم تدخر جهداً للارتقاء بمسيرة النهضة النسائية في دولة الإمارات، والتي بذلت جهوداً كبيرة إلى جانب القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، لرفعة الإمارات.

وأضافت أن الخمسين عاماً المقبلة تحمل الكثير من التحديات والكثير من الفرص التي يجب على المرأة الإماراتية الاستفادة منها ومواصلة مسيرتها في العطاء والإسهام في تقدم دولة الإمارات، خصوصاً في القطاع الصحي الذي يحتاج للمرأة الإماراتية بشكل كبير.

وقالت إن دولة الإمارات قدمت لها ولبنات الإمارات الشيء الكثير، وإنها تحرص على عمل ما بوسعها لرد الجميل لوطنها، لذلك تعمل بكل جد وإخلاص وتتطلع للوصول لأعلى المناصب وأن تكون من القيادات البارزة التي تسهم في تقدم وطنها ورفعته، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية محظوظة بما وفرته لها القيادة الرشيدة من دعم وتشجيع، وفتحت لها المجال للقيام بدورها في تطور دولة الإمارات.

يشار إلى أن مهرة سالم المنصوري من بنات الإمارات اللائي قمن بدور بارز في خط الدفاع الأول، وسهرن على سلامة أفراد المجتمع خلال جائحة كورونا وقامت بالعديد من المهام، خصوصاً توفير المستلزمات الطبية وكل احتياجات مستشفيات الظفرة، وتطوير الخدمات، وواصلت الليل بالنهار لتوفير رعاية طبية عالمية المستوى لجميع المتعاملين مع مستشفيات الظفرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز