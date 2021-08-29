أكاديمية شرطة دبي تحتفل بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: دبي- البيان

احتفلت أكاديمية شرطة دبي بيوم المرأة الإماراتية، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، والعقيد الأستاذ الدكتور فيصل حسن البنا، عميد الأكاديمية بالوكالة، والعقيد الأستاذ الدكتور إبراهيم حسن الملا، مدير إدارة الخدمات، والعقيد عبد العزيز محمد أمين، مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين، والطالبات المرشحات، والدورات التأسيسية ومرتب الأكاديمية من العنصر النسائي.

وأشاد اللواء غيث السويدي بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات كبيرة على جميع الصعد، بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لتعزيز دور المرأة الإماراتية ومكانتها في المجتمع، سيراً على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، الذي كان حريصاً على تمكين المرأة الإماراتية والنهوض بها كي تؤدي دورها في المجتمع كاملاً.

وقال اللواء غيث السويدي، إن إطلاق «أم الإمارات» على الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام شعار (المرأة طموح وإشراقة للخمسين) تماشياً مع عام الخمسين، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إنما يؤكد دور المرأة المحوري للمرحلة المقبلة وتعزيز مكانتها ودعمها للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية الإمارات 2071، موضحاً أن شرطة دبي، وبدعم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تولي العنصر النسائي اهتماماً ملحوظاً من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات المتنوعة الداعمة لتمكينها.

وأشار إلى أن أكاديمية شرطة دبي بمتابعة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، تحرص على الاهتمام بالمرأة، وتقديم الدعم الكامل لتمكينها من أداء دورها إلى جانب الرجل في تعزيز مسيرة التميز والتفوق المؤسسي، التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة دبي.

ودعا مدير الأكاديمية، بضرورة الجد والاجتهاد والمحافظة على المكتسبات التي حققتها المرأة في شرطة دبي في مختلف المجالات، كما وجه الطالبات المرشحات ومنتسبات الدورة التأسيسية بأهمية استكمال الدراسة، للحصول على أعلى الشهادات للمشاركة في نهضة وحضارة وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت ظل قيادتها الرشيدة.

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