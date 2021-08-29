حصة الفلاسي: يوم المرأة الإماراتية يزيدنا فخراً

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أشارت حصة غانم الفلاسي مدير الدعم الفني في الديوان الأميري بالفجيرة، إلى أنه في يوم المرأة الإماراتية يزداد فخرها كونها إحدى النساء الإماراتيات اللاتي يسهمن في مسيرة العطاء وصنع مستقبل زاهر لدولتها الإمارات، لافتة إلى أن هذه المناسبة تعبر عن نجاح وتمكن المرأة في الدولة، واصفة إياها بالمناسبة السعيدة التي تستذكر من خلالها مسيرة حافلة من العطاء والعمل بجد واجتهاد في عملها في الديوان الأميري وفي مشاركتها في الفعاليات الوطنية، الأمر الذي يزيدها حماساً وإصراراً لمواصلة عملها بهمة ونشاط في ظل قيادة رشيدة تحرص دوماً على إعلاء مكانة المرأة.

وقالت الفلاسي: نحمد الله عز وجل على وجودنا في ظل قيادة رشيدة جعلت تنمية المرأة وتطويرها جزءاً مهماً من استراتيجية الدولة، ولا ننسى دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، في دعم المرأة الإماراتية، التي أسهمت في تعزيز قدراتها على مواجهة التحديات، ورفعت من مستوى مشاركتها كماً ونوعاً في مختلف المجالات، لترفع بفضل توجيهاتها نسبة مشاركتها في مواقع السلطة وصنع القرار.

وأكدت الفلاسي أنها تعمل بحماس لرد هذا الجميل لحكومة الإمارات التي جعلت من أولوياتها دعم مسيرة المرأة دوماً، حيث تحرص على القيام بدورها على أكمل وجه، وأن تكون نموذجاً مشرفاً لبنت الإمارات بالعمل بتفان وتميز.

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