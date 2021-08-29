شرطة دبي تحقق أمنية طفل يحب الخيول

المصدر: البيان

حققت القيادة العامة لشرطة دبي أمنية طفل يبلغ من العمر 11 عاماً بامتلاك خيل خاص فيه، وأهدته الفرس "سليل" من إسطبلات مركز شرطة الخيالة بشرطة دبي.

وأكد اللواء خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار متابعة توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بتحقيق السعادة للمجتمع، لأنها غاية رئيسة في عملنا الشرطي نحرص على تحقيقها بمختلف الأدوات والوسائل.

وأضاف اللواء خبير العظب، وفقاً لحساب شرطة دبي على «فيسبوك»، أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي في تواصلها مع المجتمع اهتماماً بالغاً ليس في الجانب الأمني والخدمي فقط، بل في مختلف المبادرات والأنشطة والمناسبات، وأن هذه المبادرة أحد أشكال هذا التواصل البناء، وأن إهداء الطفل فرساً أتى من منطلق حرص شرطة دبي على إسعاد المجتمع وخاصة فئة الأطفال، إضافة إلى التشجيع له على الاستمرار في التفوق الدراسي، وتحقيقاً لأمنيته، مع مراعاة قدرته على توفير بيئة آمنة وسليمة يستطيع من خلالها تقديم الرعاية والحفاظ على الفرس.

وكانت والدة الطفل مانع إبراهيم أحمد عبد الله قد تواصلت مع القيادة العامة لشرطة دبي، وأبلغتهم بأن طفلها يحب الخيول ولديه أمنية بأن يكون لديه خيل خاصة فيه، وأنه من المتفوقين في الدراسة وحقق نتائج عالية، لتلبي القيادة العامة لشرطة دبي أمنيته وتستقبله في مركز شرطة الخيالة مع والده وأشقائه، وتهديه فرساً، وتنقل ملكيتها باسمه وتسلمه له.

من جانبه، قال الملازم أول احمد راشد الكعبي، من مركز شرطة الخيالة، إن المركز استقبل الطفل مانع إبراهيم ووالده وأشقاءه، وتم تعريفهم بالمركز والخدمات التي يقدمها ودور فرق الخيالة في تعزيز الأمن والأمان في مختلف المناطق في دبي، وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها شرطة دبي للجمهور، بالإضافة إلى شرح لكيفية التعامل مع الخيل والعناية به والإجراءات الأساسية للتعامل معه.

وعبَّر إبراهيم أحمد عن سعادته بتحقيق هذه الأمنية، متقدماً بالشكر والتقدير لتجاوب شرطة دبي وتحقيق أمنية ابنه، مؤكداً أن هذه المبادرة أدخلت الفرحة والسعادة لأسرتهم.

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