شرطة أبوظبي تعرض زي العنصر النسائي في السبعينيات احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: البيان

نظم قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة في شرطة أبوظبي احتفالية بيوم المرأة الإماراتية تضمنت عرضاً لزي العنصر النسائي القديم «زي السجانة» الذي كان مستخدماً في عام 1975 بشرطة العين.

وكان عمل السجانة في ذلك الوقت يقتصر في قلعة المربعة (مقر إدارة شرطة العين سابقاً) على الفترة الصباحية فيما تتابع السجانات العمل إذا استدعت الظروف في الفترات المسائية أو عند الطلب.

وتم عرض الزي في عدد من المراكز التجارية بأبوظبي والعين تزامناً مع احتفالات وزارة الداخلية باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاماً على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح قسم الموروث الشرطي أن عدد السجانات زاد بعد تلك الفترة (عام 1975)، وأصبح عملهن بنظام 3 مناوبات، موضحاً أن لبس السجانة يتكون من ثوب باللون الرملي والشيلة السوداء والبرقع.

وذكر أنه تم عرض الزي الأول للشرطة النسائية في شرطة أبوظبي التي تخرجت في عام 31-7- 1978 كأول دورة تتلقى تدريباً عسكرياً نظامياً، وقام بتخريجها المغفور له بإذن الله تعالى اللواء الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان، رحمه الله.

وتم خلال الحفل والعروض في أبوظبي والعين توزيع هدايا خاصة بالشرطة النسائية وكتيب يحتوي معلومات يحكي تاريخ الشرطة النسائية منذ نشأتها وتطورها وهدايا تعريفيه للأطفال، وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

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