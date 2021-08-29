عبد الله المناعي: نجاحات نوعية حققتها ابنة الإمارات دعمت مسيرة الدولة في النمو والبناء

المصدر: دبي - البيان

أكد عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات أن الـ 28 من أغسطس يمثل رسالة شكر وتقدير للمرأة الإماراتية ولدورها الحيوي ومساهمتها الفاعلة في دعم مسيرة الدولة في النمو والبناء، ويوم فخر واعتزاز بإنجازات ابنة الإمارات والنجاحات النوعية التي حققتها في شتى الميادين محلياً وعالمياً، وذلك في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي آمنت بدور المرأة كشريك رئيسي في مسيرة التنمية، ومساهم محوري في جهود صناعة المستقبل، وهو نهج رسخه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أطلق العنان لإمكانات المرأة الإماراتية، وفتح أمامها آفاقاً واسعة، لتكون مساهماً فاعلاً في مسيرة بناء الوطن.

وتوجه المناعي بأسمى آيات التهاني والشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، مثمناً جهود سموها الرائدة في دعم المرأة وتمكينها، والتي شكلت الانطلاقة الحقيقية في المسيرة الطويلة في تاريخ المرأة الإماراتية نحو تحقيق مزيد من الإنجازات، منوهاً إلى أن توجيه سموها باعتماد شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، يجسد المكانة المتميزة للمرأة في الإمارات والتي تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، ويؤكد حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في رسم ملامح المستقبل والمساهمة بمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأعرب المناعي عن فخره بالمرأة الإماراتية التي سجلت بصمات مميزة في التاريخ النهضوي لدولة الإمارات، وسطرت بنجاحاتها وجهودها وعطائها قصص نجاح ملهمة في جميع مواقع العمل وأثبتت أنها على قدر عالٍ من الكفاءة والمسؤولية.

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