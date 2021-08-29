رجاء القرق: القيادة أولت المرأة الإماراتية عناية خاصة وهيأت لها كل أسباب النجاح

المصدر: دبي - البيان

قالت الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، عضو مجلس إدارة غرف دبي، بمناسبة احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية: «إن هذا اليوم يعد تتويجاً سنوياً لإسهامات ابنة الإمارات في كل المجالات، وتقديراً لدورها وعطائها ومشاركتها الفاعلة في بناء ونهضة الوطن من قيادة رشيدة أولت المرأة عناية خاصة، وهيأت لها كل أسباب النجاح، لتكون شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية والتطور وبناء الدولة، وفق نهج أصيل سارت عليه الإمارات منذ تأسيسها إلى أن تصدرت العديد من المؤشرات التنافسية وآخرها تبوؤ المركز الأول عربياً في تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار، حيث شكلت نسبة النساء في المناصب الوزارية 27%، وفي المناصب التشريعية العليا 50%، وبدرجة التكافؤ السياسي 49%، ليكون ذلك محصلة حتمية لدولة آمنت بقدرات المرأة وعطائها وشراكتها الأساسية في البناء والتعمير جنباً إلى جنب مع الرجال».

وأضافت: «إن تمكين المرأة الإماراتية أصبح شاملاً ويغطي كل المجالات وفي جميع الميادين، وخصوصاً بعد العديد من القوانين والتشريعات الناظمة لذلك، فضلاً عن إعلان الدولة عن تحقيق التوازن بين الجنسين، ما أتاح المجال لها اليوم لتسير بخطى ثابتة وتعبر عن طاقاتها ومواهبها بحرية ودون أية عوائق، وجعلها بالمقابل مسؤولة أمام مجتمعها لتتابع رحلتها الناجحة على طريق نهضتها وريادتها عالمياً».

ولفتت الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، إلى الدعم السخي واللامحدود الذي يحظى به مجلس سيدات أعمال دبي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي كان من شأنه تأدية المجلس لرسالته وأهدافه السامية في تحفيز المرأة وغرس ثقافة العمل النسائي في مختلف مجالات الحياة والعمل، وإبراز قدراتها على لعب دور فعّال في مسيرة ازدهار الوطن، معتبرة أن تأسيس المجلس هو بحد ذاته إنجاز لمسيرة تمكين المرأة في الدولة ومؤشر على تطور دورها في خدمة وطنها ومجتمعها وتحقيق النجاح المؤسسي والمهني.

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