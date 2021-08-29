محمد بن زايد للطلبة: أوصيكم بالاجتهاد والمثابرة والتفوق

المصدر: البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الطلبة بالعام الدراسي الجديد و تمنى لهم عودة طيبة وموفقة إلى مقاعد الدراسة،وأوصيهم بالاجتهاد والمثابرة والتفوق.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "أهنئ أبنائي وبناتي الطلبة بالعام الدراسي الجديد وأتمنى لهم عودة طيبة وموفقة إلى مقاعد الدراسة..وأوصيهم بالاجتهاد والمثابرة والتفوق .. وأشكر أخواني المعلمين والعاملين في قطاع التعليم وأولياء الأمور لجهودهم في مواصلة التعليم دون انقطاع خلال الفترة الماضية. "

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