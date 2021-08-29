الإمارات وهولندا توقعان اتفاقيتين قضائيتين تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية

المصدر: وام

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة هولندا في أبوظبي اليوم اتفاقيتين في المجالات القضائية والقانونية ، تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية.

وقع الاتفاقية عن جانب الدولة معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وعن جانب المملكة الهولندية معالي فريد جرابهايوس وزير العدل الهولندي،وجرت مراسم التوقيع بحضور وفدي البلدين وسعادة الويسيس سوهانس ادريانس أمبرختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة.

كما حضر من جانب وزارة العدل سعادة الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل الوزارة وسعادة سلطان المطروشي الوكيل المساعد للشؤون القانونية، وسعادة عبيد سلطان الظاهري الوكيل المساعد للشئون الفنية وقطاع الخدمات والقاضي عبد الرحمن البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي،

وأشاد معالي وزير العدل خلال مراسم توقيع الاتفاقيتين بالتعاون الثنائي مع المملكة الهولندية والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة، ومن بينها اتفاقيات تسليم المجرمين، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

وأضاف : أن وزارة العدل في دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم لاسيما الدول العريقة في هذا المجال كالمملكة الهولندية من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في محاكم البلدين الصديقين ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في كل ما من شأنه تطوير المنظومة القضائية.

وأكد معاليه حرص وزارة العدل على تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيتان ومواصلة العمل المشترك بما يكفل تحقيق الاستفادة بين البلدين وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة .. مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.

كما رحب معاليه خلال لقائه مع الوفد الزائر بوجودهم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة وفي العاصمة أبو ظبي، متمنياً لهم طيب الإقامة، موضحا أن الاتفاقيتين من شأنهما تعزيز وتدعيم علاقات التعاون القانوني والقضائي بما يدعم العلاقات بين البلدين الصديقين، وهو ما يسهم في تحقيق الرؤية المشتركة تجاه المساعدة في الإجراءات التي تحقق العدالة.

ووجه معالي وزير العدل الشكر لكل من ساهم في بذل الجهد طيلة الفترة السابقة لإعداد الاتفاقيتين، داعياً إلى ضرورة مواصلة العمل والمناقشات الجادة والبناءة في المستقبل القريب من أجل تحقق الاستفادة المثلى من الخبرات المتبادلة في المجالات القضائية المتعددة، ترسيخاً وتعزيزاً للتعاون المشترك والبناء بين البلدين.

من جانبه أعرب معالي فريد جرابهايوس وزير العدل الهولندي عن سعادته بزيارة أبو ظبي وتوقيع الاتفاقيتين مع وزارة العدل ، مشيراً إلى أن العلاقات القضائية مع الإمارات متينة وقوية، ونحن سعداء بتكريس ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، التي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

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