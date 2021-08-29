خمسة مواطنين من أصحاب الهمم يديرون كافيه النحلة في دائرة الصحة

المصدر: أبوظبي-البيان

افتتح معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، اليوم أول فرع خارجي لـ «كافية النحلة» لأصحاب الهمم، في المقر الرئيسي للدائرة، وذلك ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة وانسجاماً مع دورها الرائد في دعم المبادرات المجتمعية التي تعنى بدمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع وإشراكهم في عملية التنمية المستدامة،

ويتميز الكافيه المتخصص التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الإمارات بأن جميع العاملين فيه من أصحاب الهمم. ويقدم الكافيه الذي يعمل على مدار أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحا حتى 5 عصرا مجموعة واسعة من خيارات القهوة التخصصية التي يقوم بتحضيرها أصحاب الهمم والمتاحة للشراء من قبل زوار ومتعاملين دائرة صحة وموظفيها، كما يقدم الكافيه الكوكيز النباتي المعد من قبل عليا الزعابي من أصحاب الهمم صاحبة مشروع " عليا كوكيز".

ويعد الكافيه مقراً للترويج والتوعية بمهارات وقدرات أصحاب الهمم في مختلف المجالات حيث سيعرض شهرياٍ منتجات العلامة التجارية " النحلة " كما سيسلط الكافيه الضوء على أهم المناسبات العالمية الخاصة بأصحاب الهمم.

وقال معالي عبدالله بن محمد آل حامد: «تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتحقيق مجتمع دامج يتيح تمكين أصحاب الهمم ويوفر الحياة الكريمة لهم، نحرص في دائرة الصحة أبوظبي على دعمهم وتمكينهم لتحقيق ذواتهم وطموحاتهم، سواء من خلال الخدمات العلاجية والوقائية التي نحرص على توفيرها لهم أو من خلال المبادرات الداعمة التي تمكنهم من التكامل والتفاعل والمساهمة في نمو المجتمع.وإننا نعتز كثيراً بتواجد أول فرع خارجي لـ " كافيه النحلة " بمقر الدائرة لنكون شاهدين دوماً على قدرات وإبداعات أصحاب الهمم ونستلهم منهم العزيمة والإرادة لصنع مزيد من الإنجازات».

وقد عملت الدائرة جنباً إلى جنب مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خلال الفترة الماضية على تجهيز الكافيه بحسب أعلى المواصفات والمعايير، وقامت بتوفير الاحتياجات الأساسية لتشغيل الكافيه. كما تم إدراج العاملين من أصحاب الهمم في برنامج تدريبي استمر لمدة ستة أشهر تعلموا خلاله إعداد المشروبات والأطعمة وفن الضيافة وتقديم الطعام للزبائن، بالإضافة إلى تعلم أساسيات النظافة والتعقيم، والاسعافات الأولية.

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