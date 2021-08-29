حاكم الشارقة: لا يمكن تأجيل تسوية أوضاع المتقاعدين وأنا مسؤول عنهم

المصدر: البيان

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة أنه لا يمكن تأجيل تسوية أوضاع المتقاعدين لأن الأمر فيه لقمة عيش وأنه مسؤول عنهم.

وقال سموه عبر برنامج الخط المباشر في إذاعة الشارقة: حصرنا كافة المتقاعدين من كافة الجهات من غير محلية الشارقة وبلغ عددهم من الرجال والنساء 4000 شخصاً ولو وضعتهم على مستوى الإمارة نحتاج لإضافة 250 مليون درهم سنويا إلى الميزانية .

وتابع سموه: عملنا على خطة لحل هذا الوضع وهي توظيف أبناء هذه الفئة لكي يقوموا بدعم ذويهم.

وأردف سموه: لو قمت بتوظيف 2 من الخريجين لأدخلوا على البيت 50 ألف درهم.

وأضاف سموه : نحن لا نستطيع تأجيل موضوع المتقاعدين .. لأن الأمر فيه لقمة عيش ومصاريف حياة، و يوجد عندي إحصائيات وفيها مستويات كافة المتقاعدين ونعمل على حلها وأنا مسؤول عنهم.

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