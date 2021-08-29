تشكيل لجنة إدارة الطوارئ والأزمات الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي

المصدر: البيان

أصدر سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، قراراً بتشكيل لجنة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، برئاسة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي تختص اللجنة باقتراح السياسات العامة والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة "كوفيد -19" في حدود إمارة أبوظبي. وتشرف اللجنة على تنفيذ السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة أبوظبي. وتضم اللجنة أعضاء يمثلون عدداً من الجهات الحكومية المحلية.

ومن ضمن اختصاصات اللجنة تطوير خطط الاستجابة للجائحة، ودعم خطط استمرارية الأعمال، واقتراح الخطط الاستراتيجية التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتسرع التعافي الصحي والاقتصادي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز