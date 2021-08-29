اقتصار دخول الأماكن العامة بأبوظبي بعد 20 سبتمبر على المطعمين بالكامل

المصدر: البيان

حثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي الأفراد الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم قبل أكثر من ستة أشهر على تلقي الجرعة الداعمة لتعزيز مناعتهم والتزاماً بالبروتوكول المعتمد لكل لقاح.

وأوضحت: أن هناك فترة سماح تستمر حتى 20 سبتمبر 2021، لكي يتمكن هؤلاء المطعمون من الحصول على الجرعة الداعمة والحفاظ على الحالة الخضراء في تطبيق الحصن. بعد 20 سبتمبر، لن يسمح لهم بدخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعمين بالكامل.

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