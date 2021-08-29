"الصحة" تحدد مراكز فحص كوفيد19 لطلبة المدارس

المصدر: البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن المراكز الصحية والمواقع التي تقدم فحص كوفيد-19 لطلبة المدارس، ويبلغ العدد الإجمالي 63 موقعاً موزعة في جميع الإمارات الشمالية، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة المراكز الصحية بعد تزويدها بأفضل التجهيزات والكوادر الطبية، ليستفيد منها المزيد من أفراد المجتمع بشكل سريع وسلس. وذلك في إطار تعزيز جهود دولة الإمارات في مكافحة "كوفيد-19 "وتأكيدا ًعلى نهجها الاستباقي بالاهتمام بصحة أفراد المجتمع، والذي يعكس كفاءة وقدرات المنظومة الصحية وممارساتها الوقائية حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.

20 موقعاً في الشارقة

وتتوزع المراكز الصحية التي توفر فحوصات كوفيد-19 في 20 مركزاً في إمارة الشارقة وتشمل مركز الرفاع الصحي، مركز الشارقة الصحي، مركز الخالدية الصحي، مركز الحمرية الصحي، مركز الذيد الصحي، مركز المليحة الصحي، مركز المدام الصحي، مركز الثميد الصحي، مركز دبا الحصن الصحي، مركز النحوة الصحي، مركز خورفكان الصحي، مركز البطائح الصحي، مركز نزوى الصحي، مركز تعزيز صحة الأسرة، مركز وادي الحلو. كما تشمل قائمة المواقع الخارجية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع لفحص كوفيد – 19 وهي رامز مول، ضاحية سهيلة، الصجعة مول، خيمة مركز واسط. بالإضافة إلى خيمة المسح الوطني التابعة لشركة صحة أبوظبي من السبت للخميس من 8 صباحاً إلى 8 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحاً إلى 8 مساءً.

6 مواقع في عجمان

وفي إمارة عجمان يوجد 6 مراكز تضم 4 مراكز رعاية صحية أولية في كلٍ من مركز مزيرع الصحي، مركز المنامة الصحي، مركز المدينة الصحي، مركز مشيرف الصحي. بالإضافة إلى البيت متوحد وخيمة المسح الوطني التابعة لشركة صحة أبوظبي من السبت للخميس من 8 صباحاً إلى 8 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحاً إلى 8 مساءً.

4 مواقع في أم القيوين

فيما بلغ عدد المراكز في إمارة أم القيوين 4 مراكز منها 3 مراكز رعاية صحية أولية وهي مركز الخزان الصحي، مركز فلج المعلا الصحي، مركز الراعفة الصحي، إضافة إلى خيمة المسح الوطني التابعة لشركة صحة أبوظبي من السبت للخميس من 8 صباحاً إلى 8 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحاً إلى 8 مساءً.

17 موقعاً في رأس الخيمة

وفي إمارة رأس الخيمة بلغ عدد المراكز الصحية التي تقدم فحص كوفيد-19 لطلبة المدارس 17 مركزاً، تشمل 15 مركز رعاية صحية وهي مركز المعيرض الصحي، مركز الجزيرة الصحي، مركز الدقداقة الصحي، مركز الظيت الصحي، مركز الحمرانية الصحي، مركز المنيعي الصحي، مركز وادي اصفني الصحي، مركز كدرا الصحي، مركز شوكة الصحي، مركز سيف بن علي الصحي، مركز الرمس الصحي، مركز النخيل الصحي، مركز الشمل الصحي، مركز جلفار الصحي، مركز الجير الصحي. كما يتوفر في قاعة اكسبو رأس الخيمة، وخيمة المسح الوطني التابعة لشركة صحة أبوظبي من السبت للخميس من 8 صباحاً إلى 8 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحاً إلى 8 مساءً.

16 موقعاً في الفجيرة

كما وصل عدد المراكز المتوفرة لخدمة الفحص 16 موقعاً في إمارة الفجيرة، منها 11 مركز رعاية صحية، وهي مركز الفصيل لتعزيز صحة الأسرة، مركز القرية الصحي، مركز مربح الصحي، مركز قدفع الصحي، مركز البدية الصحي، مركز ضدنا الصحي، مركز الحلاة الصحي، مركز الطويين الصحي، مركز الخليبية الصحي، مركز وادي السدر الصحي، مركز السيجي الصحي. وتضم قائمة المواقع الخارجية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع لفحص كوفيد – 19 مركز اكسبو دبا، قاعة العروبة، اكسبو الفجيرة ، قاعة البيت المتوحد، وخيمة المسح الوطني التابعة لشركة صحة أبوظبي من السبت للخميس من 8 صباحاً إلى 8 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحاً إلى 8 مساءً.

جاهزية كاملة في مراكز الفحص

وأشارت الوزارة إلى أهمية توفير المزيد من مراكز فحص كوفيد-19 لطلبة المدارس، ضمن البروتوكول الصحي للعودة للمدارس بالتزامن مع بدء العام الدراسي، وفي إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلبة والكادر التعليمي. مؤكدة على توفير أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد في مراكز الفحص من ناحية التجهيزات والمعدات وأدوات المسح، مع توافر كوادر طبية مؤهلة ومدربة للتعامل مع أعداد الطلبة في مناطق الدولة.

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