محمد بن راشد: نتمنى تطوير إيران علاقات إيجابية مع دول الجوار

المصدر: دبي - البيان

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني، على هامش «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر» أمس: «التقيت اليوم على هامش قمة بغداد للتعاون وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان.. تمنياتي له بالنجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادئ الحكمة ومصلحة الشعوب.. وتحياتنا دائماً للشعب الإيراني الجار والصديق».

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