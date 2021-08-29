رسالة الشيخة فاطمة للمرأة.. تجسيد لديمومة عطاء لا ينفد

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

صافحت عزائم المرأة الإماراتية، أمس، رسالة حب وود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة حلول يوم المرأة الإماراتية، قالت فيها: «يسعدني في يوم المرأة الإماراتية 2021 أن أبارك لكن إنجازات تتسارع وقيادة تبادر وكفاءات تتسابق نحو العلياء، كنتِ ومازلتِ شريكاً أساسياً وفاعلاً في مسيرة بناء الوطن، أدام الله عليكن النجاح والازدهار».

رسالة

وتأتي رسالة سموها لتعكس جانباً من التقاليد السياسية والمجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والممارسات التي تفسِّر متانة اللُّحمة الاجتماعية فيها، فالمرأة الإماراتية وبصماتها في القطاعات قاطبة حاضرة في فكر القيادة الرشيدة، وتحظى بالرعاية والمتابعة الحثيثة التي ترصد أدنى المشكلات وتعمل على حلها بسرعة، كما أن الدعم والتمكين الذي تتعدّد وسائله وقنواته بين رموز الدولة وابنة الإمارات، هو حوار لا يعرف الانقطاع أو الوهَن، وتُمثل رسالة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» واحدةً من وسائل هذا الحوار الثري بمضامينه ومعانيه، ووقود ديمومة العطاء الذي لا ينفد، فأم الإمارات هي منارة الإنجازات التي لم تدخر جهداً ولا فكراً في سبيل رقي المجتمع، من خلال مجموعة من المبادرات المميزة التي نسجت تاريخ النهضة النسائية في الإمارات والمنطقة والعالم، في سبيل ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية، لتغدو ملهمة عالمية.

وفي يوم المرأة الإماراتية يقدم أبناء الإمارات باقة ورد وعطر من الحب والوفاء، وجسراً من المشاعر يعكس العرفان والاعتزاز بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وسيل عطاءاتها التي لا تنضب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز