رائدا الفضاء المنصوري والنيادي: «الإماراتية» عانقت النجوم

المصدر: (دبي ــ أحمد يحيى)

احتفى رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي بالمرأة بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، وبدورهن الكبير والمؤثر في قطاع الفضاء، فضلاً عن المجالات الأخرى التي أثبتن فيها نجاحاً منقطع النظير. وبيّن المنصوري أن المرأة الإماراتية شكلت 34% من فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، كما أنهن انضممن إلى مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، بالإضافة إلى برنامج الأقمار الاصطناعية، مشيراً إلى أن الفضاء بات شغف المرأة الإماراتية، وشاهداً على إنجازاتها.

وأوضح النيادي أن المرأة الإماراتية عانقت النجوم في قطاع الفضاء، وقدمت الابتكارات في مجالات العلوم، كما أنها خطت الإبداعات في ميدان الأدب، وأن لكل ميدان امرأة هناك إماراتية تتميز فيه، وفي كل نجاح هناك امرأة إماراتية تشارك فيه.

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