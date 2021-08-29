محمد الكعبي: الجيل الصاعد أمل المستقبل

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن الجيل الصاعد من بناتنا وأبنائنا في مختلف المستويات الدراسية، هم أمل المستقبل، وحاملو الراية، وبهم تحقق الدولة الطموحات، وتحصد المراكز المتقدمة في كل تنافس ومضمار، ومع كل عام دراسي، تعلو الهمم والهامات بهم.

وقال محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: مع بداية عام دراسي جديد، يعود أبناؤنا وبناتنا إلى مقاعدهم الدراسية، والأمل يحدوهم، والتفاؤل يدفعهم لإكمال مسيرتهم العلمية، وبناء مستقبلهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز