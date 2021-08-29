هزاع بن زايد: خفض البصمة الكربونية للطاقة هدف نفتخر بالاقتراب منه

المصدر: دبي - البيان، وام

بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بنجاح استكمال عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الثانية ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي. ودون سموه عبر «تويتر»، قائلاً: «خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، هدف استراتيجي نفتخر بالاقتراب أكثر فأكثر منه مع إعلان تشغيل المحطة الثانية ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية. مبارك الإنجاز الجديد في مسيرة الدولة نحو تنمية مستدامة واستثمار ناجح في الطاقة النظيفة». وهنأت الجمعية النووية العالمية دولة الإمارات على نجاح استكمال عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الثانية، لتصبح أول مشروع للطاقة النووية السلمية في المنطقة يضم محطات متعددة قيد التشغيل.

نجاح

وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد أعلنت أول أمس عن نجاح شركة نواة للطاقة التابعة لها في استكمال عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الثانية ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية بعد عام من بداية تشغيل المحطة الأولى وخمسة أشهر من تشغيلها بشكل تجاري، وهو ما يؤكد التقدم الكبير في إنجاز محطات براكة الأربع على نحو آمن وفي الوقت المحدد، بهدف المساهمة في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة.

وقالت سما بلباو ليون المديرة العامة للجمعية النووية العالمية - التي تتخذ من لندن مقراً لها - بالنيابة عن صناعة الطاقة النووية العالمية، تهنئ الرابطة النووية العالمية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وفريق براكة على النجاح في تحقيق هذا الإنجاز المهم.

وأضافت: الإمارات تواصل إظهار كيفية استخدام الطاقة النووية للانتقال إلى نظام إنتاج الكهرباء النظيفة.

برنامج

وكانت شركة نواة للطاقة التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، قد أكملت برنامجاً شاملاً للاختبارات قبل نجاحها في بدء تشغيل مفاعل المحطة الثانية في براكة. وعند تشغيلها بالكامل، ستنتج محطات براكة الأربع ما يصل إلى 5.6 غيغاواط من الكهرباء، وستحد من أكثر من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، أي ما يعادل إزالة 3.2 ملايين سيارة من طرقات الدولة سنوياً، وهو ما يعادل الانبعاثات الناجمة عن شحن 7.3 مليارات هاتف متحرك يومياً.

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